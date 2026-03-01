Exposition Art Paper Le Lieu de Regard La Rochelle
Exposition Art Paper Le Lieu de Regard La Rochelle vendredi 27 mars 2026.
Exposition Art Paper
Le Lieu de Regard 14 rue du Loup Marin La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-27 16:00:00
fin : 2026-05-03 18:30:00
Date(s) :
2026-03-27
La galerie Le Lieu de Regard invite, durant tout le mois d’avril, les artistes Anabelle Joussaume, Georges Joussaume et Jocelyne Barbas-Joussaume.
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Le Lieu de Regard 14 rue du Loup Marin La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 66 26 81 lelieuderegard@gmail.com
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English :
Le Lieu de Regard gallery invites artists Anabelle Joussaume, Georges Joussaume and Jocelyne Barbas-Joussaume for the whole month of April.
L’événement Exposition Art Paper La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-20 par Nous La Rochelle