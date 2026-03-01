Exposition Art Paper Le Lieu de Regard La Rochelle

Exposition Art Paper

Le Lieu de Regard 14 rue du Loup Marin La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27 16:00:00

fin : 2026-05-03 18:30:00

Date(s) :

2026-03-27

La galerie Le Lieu de Regard invite, durant tout le mois d’avril, les artistes Anabelle Joussaume, Georges Joussaume et Jocelyne Barbas-Joussaume.

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Le Lieu de Regard 14 rue du Loup Marin La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 66 26 81 lelieuderegard@gmail.com

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English :

Le Lieu de Regard gallery invites artists Anabelle Joussaume, Georges Joussaume and Jocelyne Barbas-Joussaume for the whole month of April.

L’événement Exposition Art Paper La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-20 par Nous La Rochelle