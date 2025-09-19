Exposition Art partagé Bibliothèque Médiathèque de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

Du vendredi 19 septembre au jeudi 2 octobre 2025, la médiathèque de Chamonix accueille l’exposition Art Partagé réalisée par les résidents de l’EHPAD de Chamonix Hélène Couttet.

Bibliothèque Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 34 82 mediatheque@cc-valleedechamonixmb.fr

English :

From Friday, September 19 to Thursday, October 2, 2025, Chamonix’s media library will be hosting the Art Partagé exhibition created by residents of Chamonix’s EHPAD Hélène Couttet.

German :

Von Freitag, dem 19. September, bis Donnerstag, dem 2. Oktober 2025, ist in der Mediathek von Chamonix die Ausstellung Art Partagé zu sehen, die von den Bewohnern des Alten- und Pflegeheims Chamonix Hélène Couttet gestaltet wurde.

Italiano :

Da venerdì 19 settembre a giovedì 2 ottobre 2025, la mediateca di Chamonix ospiterà la mostra Art Partagé, realizzata dai residenti della casa di riposo Hélène Couttet di Chamonix.

Espanol :

Del viernes 19 de septiembre al jueves 2 de octubre de 2025, la mediateca de Chamonix acoge una exposición titulada Art Partagé, creada por los residentes de la residencia de ancianos Hélène Couttet de Chamonix.

