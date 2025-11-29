Exposition Art pour l’Hôpital Salle d’Honneur de l’hôtel de ville Montélimar
Exposition Art pour l’Hôpital Salle d’Honneur de l’hôtel de ville Montélimar samedi 29 novembre 2025.
Exposition Art pour l’Hôpital
Salle d’Honneur de l’hôtel de ville Place Emile Loubet Montélimar Drôme
Début : 2025-11-29 09:30:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-29
L’association montilienne L’Art pour l’Hôpital présente une exposition vente caritative
Salle d’Honneur de l’hôtel de ville Place Emile Loubet Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 79 24 arts.plastiques@montelimar.fr
English :
The Montilian association L’Art pour l’Hôpital presents a charity exhibition and sale
German :
Der Verein L’Art pour l’Hôpital aus Montilienne präsentiert eine Ausstellung Verkauf für wohltätige Zwecke
Italiano :
L’associazione montiliana L’Art pour l’Hôpital presenta una mostra e una vendita di beneficenza
Espanol :
La asociación montillana L’Art pour l’Hôpital presenta una exposición y una venta benéficas
