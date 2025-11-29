Exposition Art pour l’Hôpital Salle d’Honneur de l’hôtel de ville Montélimar

Exposition Art pour l’Hôpital

Salle d’Honneur de l’hôtel de ville Place Emile Loubet Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 09:30:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

L’association montilienne L’Art pour l’Hôpital présente une exposition vente caritative

.

Salle d’Honneur de l’hôtel de ville Place Emile Loubet Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 79 24 arts.plastiques@montelimar.fr

English :

The Montilian association L’Art pour l’Hôpital presents a charity exhibition and sale

German :

Der Verein L’Art pour l’Hôpital aus Montilienne präsentiert eine Ausstellung Verkauf für wohltätige Zwecke

Italiano :

L’associazione montiliana L’Art pour l’Hôpital presenta una mostra e una vendita di beneficenza

Espanol :

La asociación montillana L’Art pour l’Hôpital presenta una exposición y una venta benéficas

L’événement Exposition Art pour l’Hôpital Montélimar a été mis à jour le 2025-11-06 par Montélimar Tourisme Agglomération