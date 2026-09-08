Exposition « Art régional du XXe siècle » – Journées nationales des Artistes Galerie Duvert Valence

Informations pratiques

Valence

Exposition « Art régional du XXe siècle » – Journées nationales des Artistes

Galerie Duvert 55 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

La Galerie Duvert vous ouvre ces portes lors des Journées nationales des Artistes, avec l’exposition « Art régional du XXe siècle ».

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Galerie Duvert 55 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 23 97 16 galerie.duvert@orange.fr

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English :

The Galerie Duvert welcomes you during the National Artists’ Days with the exhibition « 20th-Century Regional Art. »

L’événement Exposition « Art régional du XXe siècle » – Journées nationales des Artistes Valence a été mis à jour le 2026-09-08 par Valence Romans Tourisme