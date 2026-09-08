Exposition « Art régional du XXe siècle » – Journées nationales des Artistes Galerie Duvert Valence
vendredi 2 octobre 2026 · Galerie Duvert · Valence
Informations pratiques
Valence
Exposition « Art régional du XXe siècle » – Journées nationales des Artistes
Galerie Duvert 55 Grande Rue Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-02
La Galerie Duvert vous ouvre ces portes lors des Journées nationales des Artistes, avec l’exposition « Art régional du XXe siècle ».
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Galerie Duvert 55 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 23 97 16 galerie.duvert@orange.fr
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English :
The Galerie Duvert welcomes you during the National Artists’ Days with the exhibition « 20th-Century Regional Art. »
L’événement Exposition « Art régional du XXe siècle » – Journées nationales des Artistes Valence a été mis à jour le 2026-09-08 par Valence Romans Tourisme
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