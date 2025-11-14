EXPOSITION ART SINGULIER & COLLAGES DE CEM Agde

EXPOSITION ART SINGULIER & COLLAGES DE CEM

1 Place Molière Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2025-11-14

Tableaux et sculptures parédolie et surcyclage de CEM

Tableaux et sculptures parédolie et surcyclage de CEM

Petie, j’adorais regarder l’Artiste Le Vent sculpter les nuages ! Ce fut ma plus belle Rencontre §

De ma vision, guidée par lela Paréidolie*, je voyais des formes dans le relief de toutes matières.

De ce fait, je perçois le FANTASTIQUE de tout ce que je ramasse.

Une très grande imagination me permet de faire renaître la Beauté et la mise en scène de mes histoires construites sur mes Tableaux !

La vérité du Mouvement et de l’Émouvant que je décèle souvent dans la matière fait que je permets à celle-ci de s’exprimer !

Je vais droit à ce que la nature me donne et surcyclage**. J’ai la forme en moi, car je la vois tout de suite !

Mon exaltation de vie, que je donne à mon art, me permet la Matérialisation de mon inspiration.

Ma création serait le Sésame pour endurer l’insupportable !

Le Grillage protecteur Ma Signature ! CEM.

*paréiodolie > tendance naturelle à voir des formes familières (un visage, un animal…) dans des images vagues ou ambiguës (nuages, rochers, taches d’encre, etc…)

**surcyclage > recyclage qui a pour but de donner une seconde vie à des matières ou à des objets destinés à être jetés (chutes de tissu, vieux vêtements, cagettes, emballages, etc.) en les transformant en des produits à valeur ajoutée, esthétiques et/ou utiles (meubles par exemple), souvent détournés de leur utilisation première.

Cette revalorisation des déchets, afin de les transformer en matériaux ou produits de qualité ou d’utilité supèrieure, s’inscrit en outre dans une démarche de durabilité liée aux préoccupations environnementales.

Exposition du 14 novembre au 17 janvier (fermé entre le 24/12 et le 05/01/2026)

VERNISSAGE JEUDI 13 NOVEMBRE à 18H30

> Entrée libre,

> Renseignements, Direction des Affaires Culturelles 04.67.94.65.80 et Espace Molière: 04.67.32.35.76

#AGDECULTURE

#EXPOSITION .

1 Place Molière Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 32 35 76 direction.culture@ville-agde.fr

English :

Paintings and sculptures by EMC parody and overcycling

German :

Gemälde und Skulpturen Paredolie und Überzyklierung von EMF

Italiano :

Dipinti e sculture di parédolie e overcycling CEM

Espanol :

Pinturas y esculturas de parédolie y CEM overcycling

L’événement EXPOSITION ART SINGULIER & COLLAGES DE CEM Agde a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE