Exposition Art Textile et Patchwork

Salle des fêtes, salle des Aînés Grillon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Notre association exposera 3 ans de travail.

Vous y verrez un peu de patchwork traditionnel mais surtout beaucoup d’art textile !

Des techniques surprenantes utilisées avec une machine à coudre ou simplement à la main.

Tombola

.

Salle des fêtes, salle des Aînés Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur aufildupatch84@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Our association will be exhibiting 3 years of work.

You’ll see a bit of traditional patchwork, but above all a lot of textile art!

Surprising techniques used with a sewing machine or simply by hand.

Tombola

L’événement Exposition Art Textile et Patchwork Grillon a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes