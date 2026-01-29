Exposition Art Textile et Patchwork Grillon
Exposition Art Textile et Patchwork Grillon samedi 11 avril 2026.
Exposition Art Textile et Patchwork
Salle des fêtes, salle des Aînés Grillon Vaucluse
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
2026-04-11
Notre association exposera 3 ans de travail.
Vous y verrez un peu de patchwork traditionnel mais surtout beaucoup d’art textile !
Des techniques surprenantes utilisées avec une machine à coudre ou simplement à la main.
Tombola
Salle des fêtes, salle des Aînés Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur aufildupatch84@gmail.com
English :
Our association will be exhibiting 3 years of work.
You’ll see a bit of traditional patchwork, but above all a lot of textile art!
Surprising techniques used with a sewing machine or simply by hand.
Tombola
