Exposition | Art Textile Indien Couvent des Récollets Cognac

Exposition | Art Textile Indien

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente

Début : 2025-09-30 10:00:00

fin : 2025-10-11 18:30:00

2025-09-30

Centrée sur la nature, celle-ci se compose de matières naturelles, un Art usuel arrivé de l’Inde au 16ème siècle, soit par le vêtement, le textile d’ameublement aux dessins et couleurs inspirés par la géométrie universelle de notre nature.

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 32 39 80 jerome.maitre@orange.fr

English :

Centered on nature, it is composed of natural materials, a common art form that arrived from India in the 16th century, in clothing and furnishing textiles with designs and colors inspired by the universal geometry of our natural world.

German :

Jahrhundert aus Indien nach Europa kam, entweder in Form von Kleidung oder Heimtextilien mit Mustern und Farben, die von der universellen Geometrie unserer Natur inspiriert sind.

Italiano :

Incentrato sulla natura, è costituito da materiali naturali, una forma d’arte comune arrivata dall’India nel XVI secolo, in tessuti per l’abbigliamento e l’arredamento con disegni e colori ispirati alla geometria universale del nostro mondo naturale.

Espanol :

Centrado en la naturaleza, se compone de materiales naturales, una forma de arte común que llegó de la India en el siglo XVI, en tejidos para vestir y amueblar con diseños y colores inspirados en la geometría universal de nuestro mundo natural.

