Exposition Art & Toiles Retour à la nature Salle des fêtes Maurice Gérardin Dommartin-lès-Toul
Exposition Art & Toiles Retour à la nature Salle des fêtes Maurice Gérardin Dommartin-lès-Toul samedi 28 mars 2026.
Exposition Art & Toiles Retour à la nature
Salle des fêtes Maurice Gérardin Allée de l’île des sables Dommartin-lès-Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Art et Toiles vous accueillera pour son exposition Retour à la nature , salle Maurice Gérardin.
Entrée libreTout public
0 .
Salle des fêtes Maurice Gérardin Allée de l’île des sables Dommartin-lès-Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est art-et-toiles@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Art et Toiles welcomes you to its exhibition Retour à la nature , in the Maurice Gérardin room.
Free admission
L’événement Exposition Art & Toiles Retour à la nature Dommartin-lès-Toul a été mis à jour le 2026-03-17 par MT TERRES TOULOISES