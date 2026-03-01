Exposition Art & Toiles Retour à la nature Salle des fêtes Maurice Gérardin Dommartin-lès-Toul

Exposition Art & Toiles Retour à la nature

Salle des fêtes Maurice Gérardin Allée de l’île des sables Dommartin-lès-Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Art et Toiles vous accueillera pour son exposition Retour à la nature , salle Maurice Gérardin.

Entrée libreTout public

0 .

Salle des fêtes Maurice Gérardin Allée de l’île des sables Dommartin-lès-Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est art-et-toiles@laposte.net

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English :

Art et Toiles welcomes you to its exhibition Retour à la nature , in the Maurice Gérardin room.

Free admission

L’événement Exposition Art & Toiles Retour à la nature Dommartin-lès-Toul a été mis à jour le 2026-03-17 par MT TERRES TOULOISES