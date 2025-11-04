Exposition ART transfrontalière Fessenheim

3 rue des Prés Fessenheim Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-11-04 15:00:00

fin : 2025-11-29 18:30:00

Dans le cadre de notre partenariat franco-allemand avec la médiathèque de Bad Krozingen (GLCT) nous accueillerons des œuvres de l’artiste allemande Stefanie Kovacic. 0 .

3 rue des Prés Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 61 02 mediatheque@fessenheim.fr

