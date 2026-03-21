Exposition Art Trop Podes Musée Antoine Chintreuil Pont-de-Vaux
Exposition Art Trop Podes Musée Antoine Chintreuil Pont-de-Vaux samedi 4 avril 2026.
Exposition Art Trop Podes
Musée Antoine Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux Ain
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Peintures, dessins, photographies et sculptures d’insectes et autres petites bêtes.
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Musée Antoine Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 51 45 65 contact@musee-chintreuil.com
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English : Art Trop Podes exhibition
Paintings, drawings, photographs and sculptures of insects and other small creatures.
L’événement Exposition Art Trop Podes Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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