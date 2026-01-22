Exposition Art urbain La Sabline Lussac-les-Châteaux

Exposition Art urbain

La Sabline 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-06

fin : 2026-05-02

2026-02-06

Une exposition en intérieur par Pikos Paseos et Grop

Pour cette première exposition de l’année, La Sabline accueille deux artistes poitevins, Piko Paseos et Grop qui proposent de l’art urbain… pour l’intérieur !

C’est un travail riche en couleurs, percutant, métissé, réaliste, abstrait, Cartoon. C’est aussi l’histoire d’un copinage qui pousse ce duo vers des projets communs de création.

Entre murs, toiles et supports détournés, Grop explore le dialogue entre l’espace urbain et l’expression personnelle. Ses œuvres, à la fois puissantes et ludiques, questionnent la place de l’image dans notre quotidien et célèbrent la liberté créative.

Piko est un artiste pluridisciplinaire qui mêle photographie, peinture et collage dans l’espace public. Entre poésie et amour, son œuvre évolue vers une expression plus engagée, abordant les grands sujets d’actualité avec sensibilité et humanité. .

La Sabline 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 83 39 80 lasabline@lasabline.fr

