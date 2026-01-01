Exposition [Art]borescences Salle d’exposition des anciens haras Bannalec

Exposition [Art]borescences

Salle d’exposition des anciens haras 18 Rue de Quimperlé Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-19 09:30:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

Date(s) :

2026-01-19

La collaboration de Tristan Dilosquer et Les Récup’Song de David Berry a commencé en 2024, par le souhait de relier deux univers, la sculpture et le dessin. En trame de fond, la récupération et le recyclage. Détourner, assembler des objets puis les illustrer. C’est une exploration à travers les médiums et la matière. Un univers onirique et surprenant qui ne laisse pas indifférent.e. Entrée gratuite, salle des expositions des anciens haras de Bannalec du 19 au 25 janvier 2026. .

Salle d’exposition des anciens haras 18 Rue de Quimperlé Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 70 39 32 64

