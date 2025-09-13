Exposition Artdécom Quartier Neuf Saint-Martin-de-Seignanx

Exposition Artdécom Quartier Neuf Saint-Martin-de-Seignanx samedi 13 septembre 2025.

Quartier Neuf Chapelle Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Début : 2025-09-13
Exposition des intervenants de l’association Artdecom. Thème les passeurs du temps
Gratuit ouvert à tous.
RDV à la Chapelle du quartier neuf dès 10h   .

Quartier Neuf Chapelle Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine   artdecoms@aol.com

