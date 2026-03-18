Exposition Artefacta par Gilles Gautier Médiathèque-Ludothèque Bellou-en-Houlme

Exposition Artefacta par Gilles Gautier

Médiathèque-Ludothèque Impasse des Tisserands Bellou-en-Houlme Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-01

Gilles Gautier, artiste passionné, vous présente ses créations à base d’objets récupérés et de bois.

Tout public

Gratuit accès libre .

Médiathèque-Ludothèque Impasse des Tisserands Bellou-en-Houlme 61220 Orne Normandie +33 2 33 96 29 43 mediatheque.bellouenhoulme@flers-agglo.fr

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English : Exposition Artefacta par Gilles Gautier

L’événement Exposition Artefacta par Gilles Gautier Bellou-en-Houlme a été mis à jour le 2026-03-14 par Flers agglo