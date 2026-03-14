Exposition Artefacta rencontre avec Gilles Gautier Médiathèque-Ludothèque Bellou-en-Houlme
Exposition Artefacta rencontre avec Gilles Gautier Médiathèque-Ludothèque Bellou-en-Houlme mercredi 15 avril 2026.
Exposition Artefacta rencontre avec Gilles Gautier
Médiathèque-Ludothèque Impasse des Tisserands Bellou-en-Houlme Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 17:00:00
fin : 2026-04-15 18:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Gilles Gautier, artiste passionné, vous présente ses créations à base d’objets récupérés et de bois.
Tout public
Gratuit accès libre .
Médiathèque-Ludothèque Impasse des Tisserands Bellou-en-Houlme 61220 Orne Normandie +33 2 33 96 29 43 mediatheque.bellouenhoulme@flers-agglo.fr
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English : Exposition Artefacta rencontre avec Gilles Gautier
L’événement Exposition Artefacta rencontre avec Gilles Gautier Bellou-en-Houlme a été mis à jour le 2026-03-14 par Flers agglo