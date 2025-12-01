Exposition Art’en Hiver Salle l’Amassada Miramont-de-Guyenne

Exposition Art’en Hiver

Salle l’Amassada 4 rue Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01 15:00:00

fin : 2025-12-15 18:00:00

Date(s) :

2025-12-01

Venez découvrir, durant cette exposition organisée par l’association Radh’art, différents styles artistiques. Vous admirez des œuvres créées par des artistes passionnés, une manière d’ouvrir son esprit à l’Art dans toute sa généralité.

Salle l’Amassada 4 rue Martignac Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 04 21 04 asso.radhart@gmail.com

English : Exposition Art’en Hiver

Come and discover different artistic styles at this exhibition organized by the Radh’art association. Admire works created by passionate artists, a way of opening your mind to Art in all its generality.

German : Exposition Art’en Hiver

Entdecken Sie während dieser Ausstellung, die vom Verein Radh’art organisiert wird, verschiedene Kunststile. Sie bewundern Werke, die von leidenschaftlichen Künstlern geschaffen wurden, eine Möglichkeit, Ihren Geist für die Kunst in ihrer ganzen Breite zu öffnen.

Italiano :

Venite a scoprire i diversi stili artistici in questa mostra organizzata dall’associazione Radh’art. Ammirate le opere create da artisti appassionati, un modo per aprire la mente all’arte in tutte le sue forme.

Espanol : Exposition Art’en Hiver

Venga a descubrir diferentes estilos artísticos en esta exposición organizada por la asociación Radh’art. Admire obras creadas por artistas apasionados, una forma de abrir su mente al Arte en toda su generalidad.

