Exposition Artha, Promenade Jacques Thibaud, Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Exposition Artha 19 et 20 septembre Promenade Jacques Thibaud Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La promenade Jacques Thibaud accueillera la 24e édition de l’ARTha, un rendez-vous incontournable de la rentrée luzienne. Depuis 24 ans, l’ARTha réunit professionnels et amateurs dans un cadre unique, au plus près du public. Peinture, sculpture, photographie, dessin, vidéo… toutes les formes d’art visuel originales sont les bienvenues.

Un espace est également dédié aux jeunes créateurs de 18 à 25 ans pour valoriser les talents émergents. Artistes, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 11 septembre 2026 !

Contact : direction.culture@saintjeandeluz.fr

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Samedi et dimanche : 10h00 à 18h00

Promenade Jacques Thibaud Plage, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Chantaco Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:direction.culture@saintjeandeluz.fr »}]

Villa Ducontenia, Saint-Jean-de-Luz

© Dessin Ch. Reynaud – Ville de Saint-Jean-de-Luz