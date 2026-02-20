Exposition Arthur Rimbaud, entre lisible et visible Charleville-Mézières

Exposition Arthur Rimbaud, entre lisible et visible

Cette exposition est organisée à l’occasion de la sortie du catalogue Raisonné, mettant en valeur la richesse exceptionnelle du fonds de livres illustrés et de livres, d’artistes consacrées au poète que se partagent le musée Arthur Rimbaud et la médiathèque Voyelles. Cette exposition et le catalogue témoignent de la fascination interrompue que Rimbaud a exercé sur les plasticiens de toues origines, des années 1920 à nos jours. Véritable voyage au cœur de la bibliophilie, ils analysent les métamorphoses de l’œuvre poétique sous le regard des artistes. Depuis les éditions de prestige du début du XXème siècle jusqu’aux livres d’artistes les plus contemporains et expérimentaux, ils explorent le dialogue permanent entre le lisible et le visible, montrant comment l’image peut tour à tour éclairer, prolonger ou basculer le texte poétique.

English :

This exhibition is organized to coincide with the publication of the catalog Raisonné, highlighting the exceptional richness of the collection of illustrated books and artists’ books dedicated to the poet, shared by the Arthur Rimbaud Museum and the Voyelles media library. The exhibition and catalog bear witness to Rimbaud’s enduring fascination with visual artists of all origins, from the 1920s to the present day. A veritable voyage to the heart of bibliophily, they analyze the metamorphoses of the poetic work through the eyes of artists. From the prestige editions of the early twentieth century to the most contemporary and experimental artists’ books, they explore the ongoing dialogue between the legible and the visible, showing how the image can in turn illuminate, prolong or overturn the poetic text.

