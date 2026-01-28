EXPOSITION ARTHUR YANG GALERIE ELECTRIQUE Montpellier

EXPOSITION ARTHUR YANG GALERIE ELECTRIQUE

Artiste international reconnu pour la singularité et la puissance de son langage pictural, Arthur Yang a choisi La Galerie Électrique à Montpellier pour présenter sa seule exposition en France.

Un choix fort, à la hauteur d’un artiste dont le parcours traverse les grandes scènes artistiques internationales et dont l’œuvre, exigeante et libre, s’impose depuis plusieurs décennies comme une référence contemporaine.

Du 29 janvier au 29 mars, La Galerie Électrique accueillera une présentation exceptionnelle, réunissant pour la première fois en France plusieurs ensembles majeurs de l’œuvre d’Arthur Yang, dans une scénographie pensée comme une lecture cohérente, immersive et rigoureusement construite.

À Montpellier, Arthur Yang investit 250 m² de La Galerie Électrique pour une exposition conçue comme un récit artistique, traversant ses grands cycles, ses recherches plastiques et ses variations d’échelle — du monumental à l’infiniment petit.

Les visiteurs découvriront une œuvre vibrante, instinctive, profondément humaine, où la couleur, la matière et le mouvement composent un langage universel, ouvert à l’interprétation et à l’émotion. Une peinture qui ne s’impose pas, mais qui invite, interpelle, questionne.

du 29 janvier au 29 mars 2026

Du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Le dimanche de 13h à 18h .

Place Christophe Colomb Montpellier 34000 Hérault Occitanie Franck@lagalerieelectrique.fr

English :

An international artist renowned for the singularity and power of his pictorial language, Arthur Yang has chosen La Galerie Électrique in Montpellier to present his only exhibition in France.

