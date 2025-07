Exposition artisanale au presbytère Fontevraud-l’Abbaye

Exposition artisanale au presbytère Fontevraud-l’Abbaye jeudi 24 juillet 2025.

Exposition artisanale au presbytère

5 place Saint Michel Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-24

Venez découvrir Michèle Chauveau, artisane d’art et bijoux fantaisie ainsi que Sactevabien, créatrice et illustratrice textile.

Michèle Chauveau créations en matières naturelles ou façonnées. Pièces uniques et réalisations sur commande.

Sactevabien sacs et accessoires en tissu personnalisés à la peinture sur différents thèmes.

PRECISIONS HORAIRES

Du jeudi 24 au dimanche 27 juillet 2025 de 10h à 19h. .

5 place Saint Michel Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 32 99 98 15

English :

Come and discover Michèle Chauveau, art and costume jewelry craftswoman, and Sactevabien, textile designer and illustrator.

German :

Entdecken Sie Michèle Chauveau, Kunsthandwerkerin und Modeschmuckdesignerin, sowie Sactevabien, Textildesignerin und Illustratorin.

Italiano :

Venite a scoprire Michèle Chauveau, artista e bigiotteria, e Sactevabien, designer tessile e illustratrice.

Espanol :

Venga a descubrir a Michèle Chauveau, artista y bisutería, y a Sactevabien, diseñadora textil e ilustradora.

L’événement Exposition artisanale au presbytère Fontevraud-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-07-20 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME