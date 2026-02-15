Exposition artisanale Bagnoles de l’Orne Normandie
lundi 5 octobre 2026 · Bagnoles de l'Orne Normandie
Informations pratiques
Bagnoles de l’Orne Normandie
Exposition artisanale
Ancienne Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-05 09:30:00
fin : 2026-10-11 12:00:00
Date(s) :
2026-10-05
Solange Collas exposera dans l’espace de la gare de Bagnoles de l’Orne la semaine du 16 au 22 mars 2026.
Elle y présentera son exposition artisanale de chapeaux et d’accessoires de mode. Modèles uniques .
Ancienne Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 22 88 82 24 collas.solange@neuf.fr
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English : Exposition artisanale
L’événement Exposition artisanale Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-09-02 par Destination Touristique Domfront – Bagnoles de l’Orne
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