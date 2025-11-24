Exposition artisanale Galerie de l’ANCIENNE POSTE Besançon

Exposition artisanale

Galerie de l’ANCIENNE POSTE 98 Grande Rue Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24 11:00:00

fin : 2025-12-01 18:00:00

Date(s) :

2025-11-24

Du 24 novembre au 1er décembre 2025, de 11 h à 18 h, à la Galerie de l’Ancienne Poste (98 Grande Rue à BESANÇON), l’association ART LIBRE COMTOIS de Besançon exposera les dernières oeuvres de ses adhérents dont le peintre biélorusse Vladimir Anishchanka. Dans différentes techniques vous seront présentées des peintures animalières, paysagistes, contemporaines, portraits ainsi que des photographies et des sculptures. .

Galerie de l’ANCIENNE POSTE 98 Grande Rue Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 42 97 98 famillecourtils@wanadoo.fr

English : Exposition artisanale

German : Exposition artisanale

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition artisanale Besançon a été mis à jour le 2025-11-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON