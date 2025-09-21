Exposition artisanale de Chamblanc Chamblanc

Exposition artisanale de Chamblanc Chamblanc dimanche 21 septembre 2025.

Exposition artisanale de Chamblanc

Salle des fêtes de Chamblanc Chamblanc Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 11:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Pour passer une journée Festive, rendez-vous à la Fête Artisanale de Chamblanc le 21 septembre.

Au programme une quarantaine de créateurs et artisans sélectionnés pour leurs talents et leur originalité.

A l’apéritif, Ambiance de fête assurée avec la Fiesta Eusébienne le groupe de musiciens agités qui vous fera redécouvrir les plus grands tubes des années 80 à aujourd’hui dans un style cuivré comme jamais !!!

Restauration sur place le midi avec les produits du terroir, buvette

Au cours de l’après-midi ce sera ?? caliente avec le groupe GUAYABA ! ??

Ce groupe de six musiciens Francs-Comtois vous enflammera avec des **rythmes latino-américains** ultra festifs ! Accordéon, guitare, contrebasse, percussions et des voix qui font danser même les plus timides !

Et l’association des Country crazy dancers 21 vous emportera aux Etats Unis. Vous découvrirez la vraie danse country avec ses mouvements entraînants, sa musique envoûtante et son esprit indomptable, qui est bien plus qu’une simple danse. C’est une véritable pièce du puzzle culturel américain, une célébration des traditions du Sud profond, de l’ouest sauvage, et de l’esprit rebelle qui anime le cœur des États-Unis.

Et aussi atelier démonstration de poterie, animation maquillage pour les enfants, participation de l’association Natur’ailes de Bragny qui oeuvre pour la préservation de la biodiversité et présentera ses actions pour sensibiliser à la préservation de notre environnement, présentation de nichoirs, mangeoires et hôtels à insectes, animation de la manifestation assurée par Cédric KARAFIESTA ( animation de soirées ) .

Et la grande Tombola avec de nombreux lots (vol en montgolfière, baptême en avion, repas gastronomiques…)

Entrée gratuite .

Salle des fêtes de Chamblanc Chamblanc 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 40 37 mairie.chamblanc@orange.fr

English : Exposition artisanale de Chamblanc

German : Exposition artisanale de Chamblanc

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition artisanale de Chamblanc Chamblanc a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Rives de Saône