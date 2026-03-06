Exposition artisanale de Pâques

Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Des artisans d’art, artistes et créateurs seront présents pour montrer leur travail dans les

domaines de la peinture, de la photographie, du design, de la poterie, de la céramique, de la vannerie,

de la coutellerie, de la bijouterie, du mobilier, de la décoration, de la création couture.

Des œuvres uniques et également des plantes et graines bio et aromatiques.

Rencontrez les créateurs, profitez de la présence de nombreux foodtrucks, gourmandises et produits locaux.

Démonstrations, animations, spectacles, le parfait voyage de découverte pour toute la famille ! .

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine eabninfo@gmail.com

