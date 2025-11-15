Exposition artisanale Montfort Doué-en-Anjou

Exposition artisanale

Montfort 2 place de l’église Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-15

L’association empreintes organise une exposition artisanale.

Au programme

– Présentation du travail artisanal des créateurs de la région ( bijoux, poteries , tissus, cartonnage, laine angora, objets en céramique etc..

– Démonstration du filage de la laine.

– Démonstration de la vannerie.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 15 au dimanche 16 novembre 2025. .

Montfort 2 place de l’église Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 08 88 77 00 lesbrevet.gd@orange.fr

English :

The empreintes association is organizing a craft exhibition.

German :

Der Verein Fußabdrücke organisiert eine Kunsthandwerksausstellung.

Italiano :

L’associazione empreintes organizza una mostra di artigianato.

Espanol :

La asociación empreintes organiza una exposición de artesanía.

L’événement Exposition artisanale Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2025-10-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME