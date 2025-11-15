Exposition artisanale Montfort Doué-en-Anjou
Exposition artisanale Montfort Doué-en-Anjou samedi 15 novembre 2025.
Exposition artisanale
Montfort 2 place de l’église Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-15
L’association empreintes organise une exposition artisanale.
Au programme
– Présentation du travail artisanal des créateurs de la région ( bijoux, poteries , tissus, cartonnage, laine angora, objets en céramique etc..
– Démonstration du filage de la laine.
– Démonstration de la vannerie.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 15 au dimanche 16 novembre 2025. .
Montfort 2 place de l’église Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 08 88 77 00 lesbrevet.gd@orange.fr
English :
The empreintes association is organizing a craft exhibition.
German :
Der Verein Fußabdrücke organisiert eine Kunsthandwerksausstellung.
Italiano :
L’associazione empreintes organizza una mostra di artigianato.
Espanol :
La asociación empreintes organiza una exposición de artesanía.
L’événement Exposition artisanale Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2025-10-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME