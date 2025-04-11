Exposition artisanale et gourmande Kaysersberg Vignoble
Exposition artisanale et gourmande Kaysersberg Vignoble mardi 7 avril 2026.
Exposition artisanale et gourmande
103 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-07 10:00:00
fin : 2026-04-12 19:00:00
Date(s) :
2026-04-07
Au Badhus 5 artisans vous accueillent afin de vous faire découvrir des savons, des céramiques, chapeaux & casquettes, des peintures et de délicieux cookies.
Venez découvrir cette superbe exposition artisanale ou sont présents un savonnier, un céramiste, une couturière spécialisée dans la création de chapeaux et casquettes, une artisane proposant de délicieux cookies ainsi qu’une peintre.
Tous issus de la région, ils mettent un point d’honneur à valoriser le savoir-faire local et à privilégier avant tout la qualité de leurs créations. 0 .
103 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 dozzifabienne@gmail.com
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English :
At Badhus, 5 artisans welcome you to discover soaps, ceramics, hats & caps, paintings and delicious cookies.
L’événement Exposition artisanale et gourmande Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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