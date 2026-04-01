Exposition artisanale Marché aux plantes Vide grenier Salle des fêtes Labatut-Rivière

Labatut-Rivière

Exposition artisanale Marché aux plantes Vide grenier

Salle des fêtes LABATUT-RIVIERE Labatut-Rivière Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Venez chiner divers objets au vide-greniers organisé par Rurale Attitude et le Centre de Loisirs.

Buvette et restauration sur place

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Salle des fêtes LABATUT-RIVIERE Labatut-Rivière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 93 32 51

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English :

Come and bargain for various items at the garage sale organized by Rurale Attitude and the Centre de Loisirs.

Refreshments and snacks on site

L’événement Exposition artisanale Marché aux plantes Vide grenier Labatut-Rivière a été mis à jour le 2026-04-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65