Exposition artisanale Marché aux plantes Vide grenier Salle des fêtes Labatut-Rivière
Exposition artisanale Marché aux plantes Vide grenier Salle des fêtes Labatut-Rivière dimanche 26 avril 2026.
Labatut-Rivière
Exposition artisanale Marché aux plantes Vide grenier
Salle des fêtes LABATUT-RIVIERE Labatut-Rivière Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Venez chiner divers objets au vide-greniers organisé par Rurale Attitude et le Centre de Loisirs.
Buvette et restauration sur place
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Salle des fêtes LABATUT-RIVIERE Labatut-Rivière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 93 32 51
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English :
Come and bargain for various items at the garage sale organized by Rurale Attitude and the Centre de Loisirs.
Refreshments and snacks on site
L’événement Exposition artisanale Marché aux plantes Vide grenier Labatut-Rivière a été mis à jour le 2026-04-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65