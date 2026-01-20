Exposition artisanale Petersbach
Exposition artisanale Petersbach dimanche 15 février 2026.
Exposition artisanale
Petersbach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-15 10:00:00
fin : 2026-02-15 18:00:00
Date(s) :
2026-02-15
Fête artisanale à Petersbach, 37 exposants seront présents
Exposition artisanale de bijoux fantaisie, de crochet et tricot, composition forales, polychromes, produits du terroir, stand bien être artistes peintres, et bien d’autres…
Restauration sur place jambon au riesling frites et salade sur réservation. .
Petersbach 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 03 75 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Craft fair in Petersbach, 37 exhibitors will be present
L’événement Exposition artisanale Petersbach a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre