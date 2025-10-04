Exposition Artisanat béninois d’hier et d’aujourd’hui Médiathèque Olympe De Gouges Joigny

Exposition Artisanat béninois d'hier et d'aujourd'hui Médiathèque Olympe De Gouges Joigny

Exposition Artisanat béninois d’hier et d’aujourd’hui Médiathèque Olympe De Gouges Joigny samedi 4 octobre 2025.

Exposition Artisanat béninois d’hier et d’aujourd’hui Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Olympe De Gouges Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00
Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

La médiathèque Olympe de Gouges et la bibliothèque de La Madeleine accueillent l’exposition « Artisanat béninois d’hier et d’aujourd’hui » réalisée par l’association Joigny-Baobab.
À travers cette exposition, découvrez la richesse et la diversité de l’artisanat béninois, entre traditions ancestrales et créations contemporaines.
Cette présentation s’inscrit dans le cadre des 15 ans du jumelage Joigny-Kilibo, une occasion unique de célébrer les échanges culturels et le lien entre les deux villes.

Médiathèque Olympe De Gouges Place du Général Valet 89300 Joigny Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386914752 http://www.ville-joigny.fr/
La médiathèque Olympe de Gouges et la bibliothèque de La Madeleine accueillent l’exposition « Artisanat béninois d’hier et d’aujourd’hui » réalisée par l’association Joigny-Baobab.

@Ville de Joigny @Joigny-Baobab