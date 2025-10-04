Exposition Artisanat béninois d’hier et d’aujourd’hui Médiathèque Olympe De Gouges Joigny

Exposition Artisanat béninois d’hier et d’aujourd’hui Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Olympe De Gouges Yonne

Entrée libre

La médiathèque Olympe de Gouges et la bibliothèque de La Madeleine accueillent l’exposition « Artisanat béninois d’hier et d’aujourd’hui » réalisée par l’association Joigny-Baobab.

À travers cette exposition, découvrez la richesse et la diversité de l’artisanat béninois, entre traditions ancestrales et créations contemporaines.

Cette présentation s’inscrit dans le cadre des 15 ans du jumelage Joigny-Kilibo, une occasion unique de célébrer les échanges culturels et le lien entre les deux villes.

Médiathèque Olympe De Gouges Place du Général Valet 89300 Joigny Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386914752 http://www.ville-joigny.fr/

@Ville de Joigny @Joigny-Baobab