Exposition Artisanat béninois d’hier et d’aujourd’hui Médiathèque Olympe De Gouges Joigny
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00
Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00
La médiathèque Olympe de Gouges et la bibliothèque de La Madeleine accueillent l’exposition « Artisanat béninois d’hier et d’aujourd’hui » réalisée par l’association Joigny-Baobab.
À travers cette exposition, découvrez la richesse et la diversité de l’artisanat béninois, entre traditions ancestrales et créations contemporaines.
Cette présentation s’inscrit dans le cadre des 15 ans du jumelage Joigny-Kilibo, une occasion unique de célébrer les échanges culturels et le lien entre les deux villes.
Médiathèque Olympe De Gouges Place du Général Valet 89300 Joigny
@Ville de Joigny @Joigny-Baobab