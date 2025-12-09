Exposition artisanat d’art & art contemporain : Infini Printemps, Basaltik et Catherine Le Guirriec Galerie Morphose (chez Genin Encadrement) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-09 10:00 – 19:00

Gratuit : non Entrée libre Tout public

Du 6 au 14 décembre 2025, la Galerie Morphose présente une exposition-vente éphémère d’art contemporain et d’artisanat d’art réunissant trois artistes dont les œuvres dialoguent avec la matière, la lumière et l’émotion. À travers le papier, la porcelaine et le verre, Infini Printemps, Basaltik et Catherine Le Guirriec explorent la beauté du geste, la justesse de la forme et la poésie du vivant. Les sculptures florales en papier crêpé d’Infini Printemps révèlent la délicatesse du végétal et la puissance expressive du fait-main. Les pièces en porcelaine de Basaltik jouent avec la pureté de la ligne et la lumière à travers la matière opalescente. Quant aux créations en verre de Catherine Le Guirriec, elles captent l’infini et la mémoire à travers des formes vibrantes et translucides, comme des fragments d’émotion suspendus.Trois univers singuliers, un même élan poétique : celui de l’art qui fait résonner le sensible. Exposition du 6 au 14 décembre 2025 de 10h à 19h Vernissage vendredi 5 décembre 2025 à partir de 18h, en présence des artistes

Galerie Morphose (chez Genin Encadrement) Nantes 44000

https://galeriemorphose.com/