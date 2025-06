Exposition Artisanat d’art – La Gare d’Aurensan Aurensan 15 juin 2025 10:30

Gers

Exposition Artisanat d’art La Gare d’Aurensan AURENSAN Aurensan Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15 10:30:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

Date(s) :

2025-06-15

Venez fêter le 3ème anniversaire de « La Gare »!

Une journée exceptionelle, avec

Exposition d’art et artisanale.

Dégustation de vins.

Chasse aux trésors.

Live musique.

Possibilité de se restaurer sur place.

Il y en aura pour tout les goûts et portefeuilles dans une ambiance de partage et d’amusement.

.

La Gare d’Aurensan AURENSAN

Aurensan 32400 Gers Occitanie +33 6 08 66 26 99 lagare.aurensan@gmail.com

English :

Come and celebrate the 3rd anniversary of « La Gare »!

An exceptional day, with :

Art and craft exhibition.

Wine tasting.

Treasure hunt.

Live music.

Catering available on site.

There’s something for every taste and every pocketbook, in an atmosphere of fun and sharing.

German :

Feiern Sie den 3. Geburtstag von « La Gare »!

Ein außergewöhnlicher Tag mit :

Kunst- und Handwerksausstellung.

Verkostung von Weinen.

Jagd nach Schätzen.

Live-Musik.

Möglichkeit, vor Ort zu essen.

Es wird für jeden Geschmack und jedes Portemonnaie etwas dabei sein, in einer Atmosphäre des Teilens und des Spaßes.

Italiano :

Venite a festeggiare il 3° anniversario de « La Gare »!

Una giornata eccezionale, con:

Esposizione di arte e artigianato.

Degustazione di vini.

Caccia al tesoro.

Musica dal vivo.

Catering disponibile in loco.

C’è qualcosa per tutti in un’atmosfera divertente e condivisa.

Espanol :

¡Venga a celebrar el 3er aniversario de « La Gare »!

Un día excepcional, con :

Exposición de arte y artesanía.

Degustación de vinos.

Búsqueda del tesoro.

Música en directo.

Catering in situ.

Hay algo para todos en un ambiente divertido y compartido.

L’événement Exposition Artisanat d’art Aurensan a été mis à jour le 2025-06-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65