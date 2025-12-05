Exposition artisanat, peinture, photographie, scultpure Galerie TeePee

38 Rue Haute Salviac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 14:00:00

fin : 2025-12-31 18:00:00

Date(s) :

2025-12-05

La Galerie TeePee a le plaisir d’accueillir plusieurs artistes pour une exposition d’arts autour de la peinture, de la photographie, de la sculpture mais aussi de l’artisanat.

La Galerie TeePee a le plaisir d’accueillir plusieurs artistes pour une exposition d’arts autour de la peinture, de la photographie, de la sculpture mais aussi de l’artisanat. .

38 Rue Haute Salviac 46340 Lot Occitanie +33 6 73 68 86 21 galerieteepee46@gmail.com

English :

Galerie TeePee is pleased to welcome several artists for an art exhibition featuring painting, photography, sculpture and handicrafts.

L’événement Exposition artisanat, peinture, photographie, scultpure Galerie TeePee Salviac a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Gourdon