Exposition artisanat, peinture, photographie, scultpure Galerie TeePee Salviac

Exposition artisanat, peinture, photographie, scultpure Galerie TeePee
38 Rue Haute Salviac Lot
Début : 2025-12-05 14:00:00
fin : 2025-12-31 18:00:00
2025-12-05
La Galerie TeePee a le plaisir d’accueillir plusieurs artistes pour une exposition d’arts autour de la peinture, de la photographie, de la sculpture mais aussi de l’artisanat.
38 Rue Haute Salviac 46340 Lot Occitanie +33 6 73 68 86 21 galerieteepee46@gmail.com
English :
Galerie TeePee is pleased to welcome several artists for an art exhibition featuring painting, photography, sculpture and handicrafts.
