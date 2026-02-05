Exposition Artisans et Créateurs au Moulin à la Ménitré Moulin de la Vierge La Ménitré

Exposition Artisans et Créateurs au Moulin à la Ménitré

Moulin de la Vierge 3 rue du Moulin La Ménitré Maine-et-Loire

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

2026-04-12

L’association souhaite débuter la saison par une journée qui rassemblera toutes formes d’artisanat et d’art. Ce moment permettra de faire connaître les artisans et artistes et aux visiteurs d’acquérir des créations s’ils le souhaitent.

L’exposition se tiendra au moulin de la Vierge et dans l’allée du canal située à proximité. .

Artisans et Créateurs au Moulin exhibition at La Ménitré

