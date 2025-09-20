Exposition artisitque à Cuy-Saint-Fiacre pour les JEP 2025 salle des fêtes Cuy-Saint-Fiacre

Exposition artisitque à Cuy-Saint-Fiacre pour les JEP 2025 salle des fêtes Cuy-Saint-Fiacre samedi 20 septembre 2025.

Exposition artisitque à Cuy-Saint-Fiacre pour les JEP 2025

salle des fêtes Les Monts Cuy-Saint-Fiacre Seine-Maritime

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

L’association des Amis de l’Ours de Cuy-Saint-Fiacre organise une exposition d’artistes contemporains de Cuy-Saint-Fiacre Roger Rebours, peintre, Gérard Bellou, peintre, Michel Sene, poète .

salle des fêtes Les Monts Cuy-Saint-Fiacre 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 60 74 30 14

