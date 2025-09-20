Exposition artisitque à Cuy-Saint-Fiacre pour les JEP 2025 salle des fêtes Cuy-Saint-Fiacre
Exposition artisitque à Cuy-Saint-Fiacre pour les JEP 2025
salle des fêtes Les Monts Cuy-Saint-Fiacre Seine-Maritime
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20
L’association des Amis de l’Ours de Cuy-Saint-Fiacre organise une exposition d’artistes contemporains de Cuy-Saint-Fiacre Roger Rebours, peintre, Gérard Bellou, peintre, Michel Sene, poète .
salle des fêtes Les Monts Cuy-Saint-Fiacre 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 60 74 30 14
