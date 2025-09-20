Exposition artiste et producteur local Site des Forges de la Hunaudière 44 SION LES MINES Sion-les-Mines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Olivia Legoux

Olivia Legoux est une artiste peintre passionnée, spécialisée dans la peinture à l’huile ainsi que dans diverses techniques de dessin telles que le graphite, le fusain, la pierre noire et le pastel à l’huile. Son travail se caractérise par une maîtrise délicate des matières et des nuances, qui lui permet de capturer avec sensibilité la lumière et les émotions. À travers ses œuvres, Olivia explore la richesse des textures et des contrastes, offrant au spectateur une expérience visuelle à la fois intense et poétique. Son univers artistique témoigne d’une recherche constante d’équilibre entre réalisme et expression personnelle

Cap’Résilience

Mon amour des animaux et mon engagement pour des soins sains et naturels ont renforcé ma détermination à continuer sur cette voie. Je rêve d’un monde où chaque animal bénéficie de soins respectueux de sa santé et de son bien-être. Un monde où la nature et les animaux coexistent en harmonie, loin des produits chimiques et des pratiques nocives.

En tant que soignant animalier, j’ai créé Cap’Résilience pour pouvoir contribuer, à ma manière, à cette vision. Chaque jour est une nouvelle occasion de faire une différence, de toucher des vies et de témoigner de l’amour inconditionnel que je porte aux animaux.

Cap’Résilience fabrique des huiles de soins, des baumes, des onguents, des eaux de fleurs, entièrement manuellement depuis les semis de certaines plantes, la cueillette, toutes les étapes jusqu’au conditionnement en flacons et pots.

Site des Forges de la Hunaudière 44 SION LES MINES La Hunaudière 44590 SION LES MINES Sion-les-Mines 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 28 94 29 http://www.lesforgesdelahunaudiere.fr Site métallurgique en activité du milieu XVIe à la fin du XIXe. Quelques bâtiments témoignent encore de cette activité. Les maisons de maître du XVIIe et du début XIXe sont classées monuments historiques, de nombreux autres éléments du site sont inscrits. Site ouvert

© Olivia Legoux