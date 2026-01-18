EXPOSITION ARTISTE FONSORBAIS 50 NUANCES DE BLEU place du trépadé Fonsorbes

EXPOSITION ARTISTE FONSORBAIS 50 NUANCES DE BLEU

place du trépadé MÉDIATHÈQUE Fonsorbes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-03-10

Exposition de Rosalie Pottemain de Laroque artiste peintre fonsorbaise toujours en quête de perfectionnement, elle travaille essentiellement l’acrylique.

Rosalie Pottemain de Laroque est une artiste peintre fonsorbaise qui n’aime pas être enfermée dans une linéarité artistique . Ici, tout est question de créativité et de la liberté.

Toujours en quête de perfectionnement, elle travaille essentiellement l’acrylique, mais d’autres techniques sans renoncer pour autant aux pratiques classiques.

L’essence de son travail réside dans la matière et le mélange savant de ses compétences, sa vision du monde et du beau. Elle ne renonce pas pour autant aux techniques classiques. Aujourd’hui, ses œuvres sont présentes dans des collections privées en France, mais également à l’étranger.

Tout public gratuit .

place du trépadé MÉDIATHÈQUE Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 35 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition by Rosalie Pottemain de Laroque, a painter from Fonsorb who is always striving to improve her skills, and works mainly in acrylics.

L’événement EXPOSITION ARTISTE FONSORBAIS 50 NUANCES DE BLEU Fonsorbes a été mis à jour le 2026-01-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE