EXPOSITION ARTISTE LOCAL FEU & EAU Place du Trepade Fonsorbes

EXPOSITION ARTISTE LOCAL FEU & EAU

Place du Trepade MÉDIATHÈQUE Fonsorbes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-01-06

Découvrez l’artiste peintre contemporaine, Deborah Gisonda.

Artiste peintre contemporaine, Deborah Gisonda fusionne habilement les éléments figuratifs et le non-figuratif. Elle tire parti de son handicap visuel qu’elle transforme en une force créatrice, donnant naissance à des œuvres au style inimitable. Ses tableaux nous présentent des univers au clair-obscur intensément contrasté qui regorgent de symbolisme profond. Ils nous convient à revisiter nos perceptions, nous plongeant dans une expérience visuelle qui éveille l’émotion et interpelle l’esprit. Chacune de ses créations est une invitation à contempler, un appel vibrant à repenser notre manière de voir le monde, à travers un prisme à la fois mystérieux et révélateur. .

Place du Trepade MÉDIATHÈQUE Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 35 66

English :

Discover contemporary painter Deborah Gisonda.

German :

Lernen Sie die zeitgenössische Malerin Deborah Gisonda kennen.

Italiano :

Scoprite la pittrice contemporanea Deborah Gisonda.

Espanol :

Descubra a la pintora contemporánea Deborah Gisonda.

L’événement EXPOSITION ARTISTE LOCAL FEU & EAU Fonsorbes a été mis à jour le 2025-11-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE