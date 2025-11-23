EXPOSITION ARTISTE LOCAL FEU & EAU Place du Trepade Fonsorbes
EXPOSITION ARTISTE LOCAL FEU & EAU Place du Trepade Fonsorbes mardi 6 janvier 2026.
EXPOSITION ARTISTE LOCAL FEU & EAU
Place du Trepade MÉDIATHÈQUE Fonsorbes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-06
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-01-06
Découvrez l’artiste peintre contemporaine, Deborah Gisonda.
Artiste peintre contemporaine, Deborah Gisonda fusionne habilement les éléments figuratifs et le non-figuratif. Elle tire parti de son handicap visuel qu’elle transforme en une force créatrice, donnant naissance à des œuvres au style inimitable. Ses tableaux nous présentent des univers au clair-obscur intensément contrasté qui regorgent de symbolisme profond. Ils nous convient à revisiter nos perceptions, nous plongeant dans une expérience visuelle qui éveille l’émotion et interpelle l’esprit. Chacune de ses créations est une invitation à contempler, un appel vibrant à repenser notre manière de voir le monde, à travers un prisme à la fois mystérieux et révélateur. .
Place du Trepade MÉDIATHÈQUE Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 35 66
English :
Discover contemporary painter Deborah Gisonda.
German :
Lernen Sie die zeitgenössische Malerin Deborah Gisonda kennen.
Italiano :
Scoprite la pittrice contemporanea Deborah Gisonda.
Espanol :
Descubra a la pintora contemporánea Deborah Gisonda.
L’événement EXPOSITION ARTISTE LOCAL FEU & EAU Fonsorbes a été mis à jour le 2025-11-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE