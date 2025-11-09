Exposition Artistes Amateurs

Salle des fêtes – Bragny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 08:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Le C.C.A.S de Bragny-sur-Saône organise la seconde exposition destinée aux artistes amateurs.

Que vous soyez dessinateur, peintre ou photographe, venez présenter vos œuvres !

Prévenir de votre présence avant le 30 juin 2025. .

Salle des fêtes – Bragny-sur-Saône 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 91 50 26 mairie@bragny-sur-saone.fr

English : Exposition Artistes Amateurs

German : Exposition Artistes Amateurs

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Artistes Amateurs Bragny-sur-Saône a été mis à jour le 2025-05-24 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III