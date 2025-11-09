Exposition Artistes Amateurs Salle des fêtes Bragny-sur-Saône
Exposition Artistes Amateurs Salle des fêtes Bragny-sur-Saône dimanche 9 novembre 2025.
Exposition Artistes Amateurs
Salle des fêtes – Bragny-sur-Saône Saône-et-Loire
Début : 2025-11-09 08:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-09
Le C.C.A.S de Bragny-sur-Saône organise la seconde exposition destinée aux artistes amateurs.
Que vous soyez dessinateur, peintre ou photographe, venez présenter vos œuvres !
Prévenir de votre présence avant le 30 juin 2025. .
Salle des fêtes – Bragny-sur-Saône 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 91 50 26 mairie@bragny-sur-saone.fr
