Exposition « Artistes arlésiens », Le Palau, Arles-sur-Tech

Informations pratiques

Exposition « Artistes arlésiens » 19 et 20 septembre Le Palau Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans cette belle demeure appelée le Palau, des artistes arlésiens présentent leurs œuvres : Anaïs Guerrero, Christian D’Agostino, Maria Periánez, Jacques Maurin, Jean-Luc Aspart, Mors et Xylo.

Exposition du 2 août au 30 septembre 2026.

Le Palau Le Palau, 66150 Arles-sur-Tech Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 83 90 66 https://www.tourisme-haut-vallespir.com Le Palau, autrefois dépendance de l’abbaye bénédictine de Sainte-Marie, il s’y trouvait notamment un pressoir qu’utilisaient les Arlésiens, vassaux du seigneur-abbé, lors des vendanges.

Vendu comme bien national pendant la Révolution française, le bâtiment a été acquis au début du XXe siècle par une grande famille d’industriels du chocolat, les Cantaloup, pour en faire leur demeure.

Aujourd’hui, ce lieu, centre d’un pôle patrimonial religieux et culturel, présente un espace muséographique (CIAP) dédié à l’art sacré, et des salles d’expositions temporaires. À 15 km de Céret et 45 km de Perpignan. Le Palau est situé en plein centre ville d’Arles-sur-Tech, face à la mairie. Accessibilité personnes à mobilité réduite.

Dans cette belle demeure, le Palau, des artistes arlésiens présentent leurs oeuvres.

© Mairie Arles-sur-Tech