Exposition Artistes des environs Buchy

Exposition Artistes des environs

Place du Général de Gaulle Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 10:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07

L’Association Art Loc’Halles vous invite à son exposition Artistes des environs les 5, 6 et 7 décembre au 1er étage de la mairie de Buchy.

Venez voir les œuvres d’artistes locaux élégamment exposés aux yeux de tous dans la mairie de Buchy. Venez également assister au vernissage le samedi 6 à 11h.

Venez nombreux assister à l’art local des Artistes des environs à Buchy. .

Place du Général de Gaulle Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 15 19 44 37 artlochalles@gmail.com

