Exposition Artistes en dialogue Le Grand Off de la bande dessinée Showroom 57 Angoulême
Exposition Artistes en dialogue Le Grand Off de la bande dessinée Showroom 57 Angoulême jeudi 29 janvier 2026.
Exposition Artistes en dialogue Le Grand Off de la bande dessinée
Showroom 57 57 rue de Genève Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-01-29
Exposition, dédicaces et démonstration du jeu de société TerraSat au Showroom 57.
.
Showroom 57 57 rue de Genève Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition, signing sessions and demonstration of the TerraSat board game at Showroom 57.
L’événement Exposition Artistes en dialogue Le Grand Off de la bande dessinée Angoulême a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême