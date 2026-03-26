Exposition Artistes et Peintres Champenois

Espace Argence Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-04-05 18:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Cet événement met à l’honneur des peintres et sculpteurs locaux, départementaux et issus de toute la région Grand Est. À travers leurs créations, les artistes explorent une large palette d’expressions, allant de l’art traditionnel aux formes plus contemporaines et plastiques.



Une liste complète des œuvres exposées est mise à disposition des visiteurs. Vous aurez également l’opportunité d’échanger avec les artistes, présents tout au long de la durée de l’exposition, pour partager leur passion et découvrir les coulisses de leur travail.



Tout public,

Entrée libre. .

Espace Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 79 13 58 christiane.lenoir10@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Artistes et Peintres Champenois Troyes a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Troyes la Champagne