Exposition artistes locaux amateurs

6 rue du 11 novembre Auboué Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-18

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-18

Exposition d’artistes locaux amateurs

Entrée gratuite

Inscription des artistes jusqu’au 07/05/2026

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6 rue du 11 novembre Auboué 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 40 00

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English :

Exhibition of local amateur artists

Free admission

Artist registration until 07/05/2026

L’événement Exposition artistes locaux amateurs Auboué a été mis à jour le 2026-03-25 par MILTOL