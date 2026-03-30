Exposition artistes locaux amateurs Auboué
Exposition artistes locaux amateurs Auboué lundi 18 mai 2026.
Exposition artistes locaux amateurs
6 rue du 11 novembre Auboué Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-18
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-18
Exposition d’artistes locaux amateurs
Entrée gratuite
Inscription des artistes jusqu’au 07/05/2026
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6 rue du 11 novembre Auboué 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 40 00
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English :
Exhibition of local amateur artists
Free admission
Artist registration until 07/05/2026
L’événement Exposition artistes locaux amateurs Auboué a été mis à jour le 2026-03-25 par MILTOL
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