Informations pratiques

Veules-les-Roses

Exposition « Artistes Normands »

2 rue du Bouloir Veules-les-Roses Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-16

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-16

Exposition d’Artistes Normands : Charles FRECHON (Peinture – Dessin), Basile FRECHON (Peinture – Sculpture), YASUKO (Peinture – Aquarelle), Marius FRACHON (Sculpture).

Vernissage le 18 septembre à 19h30.

Entrée libre. .

2 rue du Bouloir Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 000000000

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English : Exposition « Artistes Normands »

L’événement Exposition « Artistes Normands » Veules-les-Roses a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre