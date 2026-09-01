Exposition « Artistes Normands » Veules-les-Roses
mercredi 16 septembre 2026 · Veules-les-Roses
Informations pratiques
Veules-les-Roses
Exposition « Artistes Normands »
2 rue du Bouloir Veules-les-Roses Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-16
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-16
Exposition d’Artistes Normands : Charles FRECHON (Peinture – Dessin), Basile FRECHON (Peinture – Sculpture), YASUKO (Peinture – Aquarelle), Marius FRACHON (Sculpture).
Vernissage le 18 septembre à 19h30.
Entrée libre. .
2 rue du Bouloir Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 000000000
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition « Artistes Normands »
L’événement Exposition « Artistes Normands » Veules-les-Roses a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
À voir aussi à Veules-les-Roses (Seine-Maritime)
- Marché traditionnel Veules-les-Roses 16 septembre 2026
- Marché traditionnel Veules-les-Roses 23 septembre 2026
- Marché traditionnel Veules-les-Roses 30 septembre 2026
- Visite touristique commentée (guided tour in English on request) Veules-les-Roses 4 octobre 2026
- Marché traditionnel Veules-les-Roses 7 octobre 2026