Exposition artistique a Champagney Salle des fêtes Champagney samedi 7 février 2026.
Exposition artistique a Champagney
Salle des fêtes 1B place du Général de Gaulle Champagney Haute-Saône
Gratuit
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-07 18:00:00
2026-02-07 2026-02-08
Organisée par la Commission Culture et Patrimoine, l’exposition artistique de la commune de Champagney se tiendra le week-end du 7 et 8 février.
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h.
Au programme peinture, sculpture et photographie.
Entrée gratuite. .
English :
