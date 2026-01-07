Exposition artistique a Champagney Salle des fêtes Champagney

Exposition artistique a Champagney

Salle des fêtes 1B place du Général de Gaulle Champagney Haute-Saône

Gratuit

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 18:00:00

2026-02-07 2026-02-08

Organisée par la Commission Culture et Patrimoine, l’exposition artistique de la commune de Champagney se tiendra le week-end du 7 et 8 février.

Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h.

Au programme peinture, sculpture et photographie.

Entrée gratuite. .

