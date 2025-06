Exposition artistique à Longué-Jumelles Longué-Jumelles 6 juillet 2025 07:00

L’Espace d’Information et du Patrimoine de Longué-Jumelles accueille une exposition inédite réunissant trois artistes Ama Perri, Corinne Lelaumier et Marie Monribot.

Ama Perri Une artiste passionnée par la couleur et la lumière, qui crée des toiles vibrantes mêlant abstraction et expressionnisme.

Corinne Lelaumier Entre figuration et imaginaire, Corinne explore la nature à travers des tableaux de verre avec des découpes de verre artisanal.

Marie Monribot Sculptrice sur pierre dures depuis une vingtaine d’années et a une préférence pour les formes arrondies.

PRECISIONS HORAIRES

Du 06/07 au 14/07/2025 de 15h à 18h30. .

Avenue du Moulin

Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 10 70 contact@ville-longuejumelles.fr

English :

The Espace d?Information et du Patrimoine de Longué-Jumelles is hosting an original exhibition featuring three artists: Ama Perri, Corinne Lelaumier and Marie Monribot.

German :

Im Espace d’Information et du Patrimoine in Longué-Jumelles ist eine neue Ausstellung zu sehen, die drei Künstlerinnen vereint: Ama Perri, Corinne Lelaumier und Marie Monribot.

Italiano :

L’Espace d’Information et du Patrimoine di Longué-Jumelles ospita una mostra originale che riunisce tre artiste: Ama Perri, Corinne Lelaumier e Marie Monribot.

Espanol :

El Espacio de Información y Patrimonio de Longué-Jumelles acoge una original exposición que reúne a tres artistas: Ama Perri, Corinne Lelaumier y Marie Monribot.

