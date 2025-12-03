Exposition artistique Bibliothèque LivreFeuille Aigrefeuille-d’Aunis

Exposition artistique

Bibliothèque LivreFeuille 4 rue de la Poste Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime

Début : 2025-12-03 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-03

L’association ART’OMILVI vous présente son exposition artistique avec des peintures et des sculptures de la section adulte, et des dessins de la section enfant et junior.

Pour clôturer cette exposition, un pot de l’amitié sera proposé le 06 décembre à 11h

Bibliothèque LivreFeuille 4 rue de la Poste Aigrefeuille-d’Aunis 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine artomilvi@yahoo.fr

English :

The ART’OMILVI association presents its art exhibition with paintings and sculptures from the adult section, and drawings from the children’s and junior section.

To close the exhibition, a pot de l’amitié will be offered on December 06 at 11am

German :

Der Verein ART’OMILVI präsentiert Ihnen seine Kunstausstellung mit Gemälden und Skulpturen aus der Erwachsenenabteilung und Zeichnungen aus der Kinder- und Juniorenabteilung.

Zum Abschluss der Ausstellung wird am 06. Dezember um 11 Uhr ein Umtrunk angeboten

Italiano :

L’associazione ART’OMILVI presenta la sua mostra d’arte con dipinti e sculture della sezione adulti e disegni della sezione bambini e ragazzi.

Per concludere la mostra, il 06 dicembre alle 11.00 si terrà un aperitivo

Espanol :

La asociación ART’OMILVI presenta su exposición de arte con pinturas y esculturas de la sección de adultos, y dibujos de la sección infantil y juvenil.

Para clausurar la exposición, ofreceremos una recepción el 6 de diciembre a las 11.00 horas

