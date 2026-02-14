[Exposition artistique] Anne Lenormand & Isil Mendes Chemin des Tennis Dieppe

[Exposition artistique] Anne Lenormand & Isil Mendes

Chemin des Tennis / Clubhouse des Tennis de Puys Dieppe Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 15:00:00

fin : 2026-04-06 18:30:00

2026-04-03

Anne Lenormand & Isil Mendes

Le Club-House des Tennis de Puys accueille une exposition artistique réunissant deux univers complémentaires.

Anne Lenormand présente ses œuvres en huiles, aquarelles et pastels, inspirées de paysages lumineux et d’ambiances naturelles délicates.

✏ Isil Mendes dévoile un univers graphique sensible et expressif à travers ses dessins au graphite et encres, mêlant portraits et imaginaire illustré.

Une belle rencontre entre techniques traditionnelles et expression contemporaine. .

Chemin des Tennis / Clubhouse des Tennis de Puys Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie animation@puys76.com

