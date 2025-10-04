Exposition artistique arsacaise Arsac

A la mairie, salle du Conseil Arsac Gironde

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 12:00:00

2025-10-04 2025-10-05

Venez découvrir les talents des arsacais, à l’occasion de la grande Exposition artistique arsacaise, le samedi 4 octobre de 14h à 18h, et le dimanche 5 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h, à la Mairie, en salle du Conseil. .

