Exposition artistique COLM’ART – Colmar, 16 mai 2025 12:00, Colmar.

Haut-Rhin

Exposition artistique COLM’ART grand rue Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-05-16 12:00:00

fin : 2025-05-16 18:00:00

Date(s) :

2025-05-16

2025-05-17

2025-05-18

Un collectif de quinze artistes plasticiens organise une exposition de travaux d’art peinture contemporaine figurative, abstraite ainsi que des dessins réalisés au pastel, de l’aquarelle, des sculptures et de l’art pyxidaire.

Un collectif de quinze artistes plasticiens organise une exposition de travaux d’art.

L’exposition accueille des artistes de la région Alsace ainsi que de Paris et présente des travaux de peinture contemporaine figurative, abstraite ainsi que des dessins réalisés au pastel, de l’aquarelle, des sculptures et de l’art pyxidaire.

Les artistes seront présents pendant toute la durée de l’événement pour échanger et partager avec le public leurs expériences artistiques.

Seront donc présents sur place

Tania Oze peinture sur sacs de jute postaux, sacs de café

Nathalie Ott Carel sculptures en terre

Ann Schirmeyer paysages à l’huile, acrylique ou pastel

Christine Barth Mroz peinture abstraite, acrylique

Christine Klébert paysages figuratifs à l’huile

Muriel Lopez sculptures en terre

Annick sary paysages islandais à l’aérographe, estampes

Marie Rebel peinture abstraite à l’aquarelle

Evelyne Senn sculptures en terre

Pascal wolff pastel blanc sur papier noir, animaux et portraits

Myriam Schotté pastel sec

Catherine Picard art pxydaire (mises en scène dans des boîtes)

Françoise Schmidt paysages urbains, acrylique et collage

Marie-Paule Lingelser huile et acrylique, semi-figuratif

Tania Boucard scupltures 0 .

grand rue

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 20 23 68 59 christine.barth@live.fr

English :

A collective of fifteen visual artists is organizing an exhibition of works of art: contemporary figurative and abstract painting, as well as pastel drawings, watercolors, sculptures and pyxis art.

German :

Ein Kollektiv von fünfzehn bildenden Künstlern organisiert eine Ausstellung von Kunstwerken: zeitgenössische figurative und abstrakte Malerei sowie mit Pastellkreide ausgeführte Zeichnungen, Aquarelle, Skulpturen und Pyxid-Kunst.

Italiano :

Un collettivo di quindici artisti visivi organizza una mostra di opere d’arte: dipinti contemporanei figurativi e astratti, oltre a disegni a pastello, acquerelli, sculture e arte pisside.

Espanol :

Un colectivo de quince artistas plásticos organiza una exposición de obras de arte: pintura contemporánea figurativa y abstracta, así como dibujos al pastel, acuarelas, esculturas y arte píxide.

L’événement Exposition artistique COLM’ART Colmar a été mis à jour le 2025-05-14 par Office de tourisme de Colmar